فينيسيوس يهزم ليفاندوفسكي

تفوق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد على منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.

ونال فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في شهر مارس في الدوري الإسباني متفوقا على ليفاندوفسكي.

ولعب ريال مدريد ثلاث مباريات في شهر مارس، حيث فاز على سيلتا فيغو 4/0 وعلى أوساسونا 4/2 وتعادل 2/2 مع فالنسيا.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين على فالنسيا، كما سجل هدفين على أوساسونا، وسجل هدفا على سيلتا فيغو.