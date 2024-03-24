فينيسيوس يهزم ليفاندوفسكي
تفوق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد على منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.
ونال فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في شهر مارس في الدوري الإسباني متفوقا على ليفاندوفسكي.
ولعب ريال مدريد ثلاث مباريات في شهر مارس، حيث فاز على سيلتا فيغو 4/0 وعلى أوساسونا 4/2 وتعادل 2/2 مع فالنسيا.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين على فالنسيا، كما سجل هدفين على أوساسونا، وسجل هدفا على سيلتا فيغو.
وخاض برشلونة أيضا ثلاث مباريات في الليغا في مارس حيث فاز 1/0 على ريال مايوركا و3/0 على أتلتيكو مدريد وتعادل سلبيا مع أتلتيك بلباو.
وخلال هذه المباريات الثلاث سجل ليفاندوفسكي هدفا وصنع هدفين على أتلتيكو مدريد، وصنع هدفا على ريال مايوركا.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة من 29 جولة ويتقدم بثماني نقاط عن برشلونة الثاني.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع برشلونة يوم الأحد 21 أبريل المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو.
ويتصدر جود بيلينغهام ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا مقابل 13 هدفا لليفاندوفسكي و12 هدفا لفينيسيوس.