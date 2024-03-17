صفقة محتملة.. عودة صراع صلاح وساديو ماني بحضور رونالدو
قد يعود الصراع القديم بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، وزميله السابق ساديو ماني، ولكن هذه المرة قد يكون على الأراضي السعودية.
وتزامل الثنائي سويًا لفترة طويلة في ليفربول، قبل أن يرحل ماني إلى بايرن ميونخ ومنه إلى نادي النصر السعودي.
وزعم المحلل الرياضي طارق الجلاهمة، أن محمد صلاح سيتجه إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وقال الجلاهمة المحلل بشبكة "بي إن سبورتس"، إنه "يعتقد أن محمد صلاح سيرتدي التيشيرت
الأصفر والأزرق الموسم القادم"، وذك في إشارة إلى نادي النصر السعودي.
وحال توقيع نادي النصر مع محمد صلاح، سيتزامل مرة أخرى مع ساديو ماني، وقد تظهر خلافات الثنائي للسطح مرة أخرى، وذلك في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسبق أن ارتبط صلاح بالانتقال إلى الهلال أيضا بجانب الاتحاد.
كما أكد أحمد حسام ميدو، محلل قنوات ssc الرياضية السعودية، ومقدم برنامج الريمونتادا في وقت سابق أن محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم بعد أن تم توقيع العقود.
ولم يعلق محمد صلاح أو وكيله رامي عباس حول أنباء اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي، الذي يضم نخبة من لاعبي العالم حاليًّا.