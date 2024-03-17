صفقة محتملة.. عودة صراع صلاح وساديو ماني بحضور رونالدو

وتزامل الثنائي سويًا لفترة طويلة في ليفربول، قبل أن يرحل ماني إلى بايرن ميونخ ومنه إلى نادي النصر السعودي.

وزعم المحلل الرياضي طارق الجلاهمة، أن محمد صلاح سيتجه إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وقال الجلاهمة المحلل بشبكة "بي إن سبورتس"، إنه "يعتقد أن محمد صلاح سيرتدي التيشيرت

الأصفر والأزرق الموسم القادم"، وذك في إشارة إلى نادي النصر السعودي.

وحال توقيع نادي النصر مع محمد صلاح، سيتزامل مرة أخرى مع ساديو ماني، وقد تظهر خلافات الثنائي للسطح مرة أخرى، وذلك في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو.