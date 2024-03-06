صلاح يتدرب مع ليفربول في خضم أزمته مع منتخب مصر (فيديو)
يستعد ليفربول لمباراتي سبارتا براغ ومانشستر سيتي.
ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات ناديه، في خضم أزمة انضمامه لمنتخب بلاده.
ويرفض ليفربول انضمام صلاح لمنتخب مصر بسبب الإصابة، غير أن اللاعب شارك اليوم في التدريبات الجماعية.
ويستعد ليفربول لمباراتي سبارتا براغ ومانشستر سيتي.
وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء لمحمد صلاح، غير أن ليفربول طلب إبعاد اللاعب عن اللعب مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادمة بسبب الإصابة.
وتوترت علاقة صلاح مع حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأخير؛ إثر الانتقادات التي وجهها الأخير للأول خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
وطرح تواجد صلاح في تدريبات ليفربول تساؤلات حول انضمامه لمعسكر منتخب مصر من عدمه.
ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة ودية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال التوقف الدولي، الشهر الجاري.