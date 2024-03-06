صلاح يتدرب مع ليفربول في خضم أزمته مع منتخب مصر (فيديو)

ويستعد ليفربول لمباراتي سبارتا براغ ومانشستر سيتي.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء لمحمد صلاح، غير أن ليفربول طلب إبعاد اللاعب عن اللعب مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادمة بسبب الإصابة.

وتوترت علاقة صلاح مع حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأخير؛ إثر الانتقادات التي وجهها الأخير للأول خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.