حقيقة تصريحات روبرتو كارلوس بشأن المقارنة بين رونالدو وميسي
أثار البرازيلي روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق، جدلًا واسعًا بعد انتشار تصريحات منسوبة إليه حول المقارنة بين الثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويلعب ميسي حاليًا في إنتر ميامي الأمريكي بينما اختار رونالدو الرحيل للنصر السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير 2023.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لكارلوس يتحدث عن المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مشيدًا بالأخير وتأثيره بعد رحيله عن برشلونة.
ويقول كارلوس عبر التصريح المتداول إن ميسي جعل برشلونة عظيمًا وبدونه يعاني الفريق الكتالوني بينما ريال مدريد من جعل رونالدو عظيمًا وبدون يفوز الفريق الإسباني بشكل طبيعي.
ولكن هذه التصريحات المثيرة للجدل لم يثبت لها مصدر موثوق أو حديث معلن لروبروتو كارلوس.
اللافت أن كارلوس نفسه تحدث عبر شبكة (fox sports) الأمريكية عام 2017 حول هذه المقارنة مشيدًا بالنجم البرتغالي وحماسه وشغفه للتدريبات بشكل مستمر.
وقال كارلوس وقتها:" ميسي ظاهرة في كرة القدم، ولكن كريستيانو نموذج في الاحترافية والتدريب والتركيز، ولديه مزايا مختلفة عن جميع اللاعبين الآخرين".
ويدور جدل مستمر بشأن المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مشوارهما الاحترافي كلاعبين في عالم الساحرة المستديرة.
ولعب روبرتو كارلوس في صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الفترة بين 1996 إلى 2007 قادمًا من إنتر الإيطالي.
ولعب كارلوس بعد رحيله عن ريال مدريد في صفوف فنربخشة التركي وكورينثيانز البرازيلي وإنجي الروسي وديلهي ديناموز الهندي.