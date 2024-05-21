حقيقة تصريحات روبرتو كارلوس بشأن المقارنة بين رونالدو وميسي

أثار البرازيلي روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق، جدلًا واسعًا بعد انتشار تصريحات منسوبة إليه حول المقارنة بين الثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلعب ميسي حاليًا في إنتر ميامي الأمريكي بينما اختار رونالدو الرحيل للنصر السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير 2023.