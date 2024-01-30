أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية (فيديو)

سجل المنتخب السعودي الهدف الأول عن طريق عبدالله رديف، في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

وجاء الهدف السعودي في الدقيقة 46، بعد تلقي رديف تمريرة متقنة وضعته في مواجهة مرمى كوريا الجنوبية ليسجلها رائعة بيسراه.

ودخل رديف، البالغ 21 عامًا، بديلًا على حساب زميله صالح الشهري بين شوطي مباراة كوريا الجنوبية، ليسجل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، من أول لمسة له.