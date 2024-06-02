بيترو دي لواندا يهزم أهلي بنغازي ويتوّج بالدوري الإفريقي للسلة

قاد نجم كرة السلة الأمريكي نيكولاس فاوست فريقه بترو دي لواندا للفوز بالدوري الأفريقي لكرة السلة 2024 بعد انتفاضة انتهت بالفوز 107-94 على أهلي بنغازي الليبي في رواندا اليوم السبت.

وأنهى الفريق القادم من أنغولا، الذي حقق اللقب مرتين قبل أن تصبح البطولة برعاية رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، سيطرة فرق شمال أفريقيا بعد فوز الزمالك والأهلي من مصر والاتحاد المنستيري التونسي بها في أول ثلاث نسخ.

وشارك في الدوري الإفريقي 8 أندية هي الأفضل في القارة وهي: الفتح الرباطي (المغرب) وكيب تاون تايغرز (جنوب أفريقيا) والديوانة (السنغال) وبترو لواندا (أنغولا) والأهلي (مصر) والأهلي بنغازي (ليبيا)، وريفرز (نيجيريا)والاتحاد المنستيري (تونس).

وتقدم الفريق الليبي، الذي تغلب على الأهلي المصري بطل الموسم الماضي في دور الثمانية، في الشوط الأول بنتيجة 52-40 قبل أن يتقدم بترو دي لواندا 71-68 قبل أكثر من دقيقتين على نهاية الفترة الثالثة ويحافظ على تقدمه حتى النهاية، في المباراة التي سجل فيها فاوست 24 نقطة.