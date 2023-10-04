دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يهزم نابولي وخسارة آرسنال ومانشستر يونايتد

حقق ريال مدريد فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على نابولي، في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وعلى ملعب دييغو ارماندو مارادونا، تقدم نابولي بهدف ليو أوستيغارد في الدقيقة 19 من ضربة رأسية، وتعادل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من جود بيلينغهام.

وعاد بيلينغهام وسجل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

واستعان الحكم الفرنسي كليمون توربان بتقنية الـ"VAR" بسبب لمسة يد على ناتشو، ليحتسب ضربة جزاء لنابولي سجل منها بيوتر زيلينسكي هدف التعادل في الدقيقة 54.

ومنح فيدي فالفيردي نقاط الفوز لريال مدريد بعدما سجل هدفا في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لكن تم احتساب الهدف باسم أليكس ميريت حارس نابولي بعدما اصطدمت به الكرة ثم دخلت الشباك.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من نابولي وسبورتينغ براغا في حين لا يملك يونيون برلين أي نقطة.