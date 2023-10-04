دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يهزم نابولي وخسارة آرسنال ومانشستر يونايتد
حقق ريال مدريد فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على نابولي، في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.
وعلى ملعب دييغو ارماندو مارادونا، تقدم نابولي بهدف ليو أوستيغارد في الدقيقة 19 من ضربة رأسية، وتعادل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من جود بيلينغهام.
وعاد بيلينغهام وسجل الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
واستعان الحكم الفرنسي كليمون توربان بتقنية الـ"VAR" بسبب لمسة يد على ناتشو، ليحتسب ضربة جزاء لنابولي سجل منها بيوتر زيلينسكي هدف التعادل في الدقيقة 54.
ومنح فيدي فالفيردي نقاط الفوز لريال مدريد بعدما سجل هدفا في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
لكن تم احتساب الهدف باسم أليكس ميريت حارس نابولي بعدما اصطدمت به الكرة ثم دخلت الشباك.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من نابولي وسبورتينغ براغا في حين لا يملك يونيون برلين أي نقطة.
فوز بايرن ميونخ
وفي المجموعة الأولى، تجنب بايرن ميونخ الخسارة أمام كوبنهاغن في الدنمارك وفاز 2/1.
وسجل لوكاس ليراجير هدفا لكوبنهاغن في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع جمال موسيالا هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.
وجاء الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 83 بتوقيع ماتيس تيل.
ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لغالطة سراي ونقطة وحيدة لكوبنهاغن، في حين يتذيل مانشستر يونايتد جدول الترتيب بلا رصيد.
خسارة اليونايتد
وخسر مانشستر يونايتد 2/3 على ملعبه أولد ترافورد مع غالطة سراي في المجموعة الأولى.
وتقدم راسموس هويلوند لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17، مستغلا كرة عرضية من ماركوس راشفورد، لكن ويلفريد زاها أدرك التعادل لغالطة سراي في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد راسموس هويلوند وتقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 67، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد توغل من منتصف الملعب.
وعدل كريم أكتورك أوغلو الكفة للفريق التركي في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ولعب مانشستر يونايتد بـ10 لاعبين بعد طرد البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 77.
وخطف ماورو إيكاردي هدف الفوز لغالطة سراي في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وخسر مانشستر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في البطولة، إذ سقط 4/3 أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى.
الإنتر يهزم بنفيكا
وتغلب إنتر ميلان 1/0 على ضيفه بنفيكا في المجموعة الرابعة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يسجل ماركوس تورام هدفا لإنتر ميلان في الدقيقة 62 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من دينزل دومفريس.
ويملك إنتر ميلان 4 نقاط وهو نفس رصيد ريال سوسيداد مقابل 3 نقاط لريد بول سالزبورغ ويتذيل بنفيكا جدول الترتيب بلا رصيد.
لانس يهزم آرسنال
وفي المجموعة الثانية، خسر آرسنال أمام مضيفه لانس الفرنسي، وتقدم غابرييل خيسوس لآرسنال في الدقيقة 14 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
لكن أدريان توماسون تعادل لـ لانس في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وسجل إيلي واهي هدف الفوز لـ لانس في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ويملك لانس 4 نقاط مقابل 3 نقاط لآرسنال، ونقطتين لإشبيلية ونقطة لآيندهوفن.