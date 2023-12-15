بعد الاعتداء على حكم.. الاتحاد التركي يفرض حظرا دائما على رئيس نادي أنقرة جوجو

ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور.

واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.

وفرض مجلس إدارة الاتحاد التركي أيضا غرامة مالية على أنقرة جوجو قدرها مليونا ليرة (69 ألف دولار).

وتلقى مسؤولون آخرون في أنقرة جوجو عقوبات تتراوح بين الإيقاف والتحذير والغرامات المالية في هذه الواقعة.

وسيلعب فريق أنقرة جوجو خمس مباريات على أرضه دون جماهير نتيجة المشاكل التي تسبب فيها مشجعو ومسؤولو النادي.

كان الاتحاد التركي قرر أمس الأربعاء استئناف مباريات دوري الأضواء يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليقها لمدة أسبوع بسبب هذا الاعتداء.

وغادر الحكم الذي لكمه قوجة المستشفى أمس الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.

ويوم الإثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.