الزمالك يعلن رفع إيقاف القيد رسميًا

وكان الزمالك ممنوع من جلب أو استقدام أي صفقة، حيث عوقب من جانب "الفيفا" لعدم سداد قيمة غرامة سبورتنغ لشبونة البرتغالي المستحقة على عليه والتي تصل إلى نحو مليون و500 ألف دولار.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعلن من خلاله تسوية الأزمة بشكل نهائي، مع نادي سبورتنغ لشبونة، وجميع الأطراف الأخرى.

وأكد الزمالك في بيانه أنه في انتظار وصول خطاب رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد من خلاله رفع عقوبة إيقاف القيد.

ووصل فريق الكرة صباح اليوم الخميس إلى الإمارات، من أجل المشاركة في معسكر إعداد، ودورتين وديتين، مع توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا.