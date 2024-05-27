تعرف على الاسم الجديد لنادي مودرن فيوتشر

وجاء في القرار أنه تم تعديل اسم النادي بعد الاطلاع على قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية ولنادي فيوتشر إف سي، وكذلك على محضر الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 22 يناير بالموافقة على تغيير اسم النادي.

يذكر أن مودرن فيوتشر يغيّر اسمه للمرة الثانية، فقد بدأ باسم فيوتشر، ثم مودرن فيوتشر، وأخيرًا مودرن سبورت.

وفيما يلي نص القرار من جريدة الوقائع المصرية: