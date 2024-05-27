تعرف على الاسم الجديد لنادي مودرن فيوتشر
قرر نادي "مودرن فيوتشر" المصري تغيير اسمه رسميًا، إلى نادي "مودرن سبورت".
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، القرار رقم 5 لسنة 2024 بتعديل اسم نادي فيوتشر إف سي إلى نادي مودرن سبورت، وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي.
وجاء في القرار أنه تم تعديل اسم النادي بعد الاطلاع على قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية ولنادي فيوتشر إف سي، وكذلك على محضر الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 22 يناير بالموافقة على تغيير اسم النادي.
يذكر أن مودرن فيوتشر يغيّر اسمه للمرة الثانية، فقد بدأ باسم فيوتشر، ثم مودرن فيوتشر، وأخيرًا مودرن سبورت.
وفيما يلي نص القرار من جريدة الوقائع المصرية:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادي من نادي فيوتشر أف سي، إلى نادي مودرن سبورت، بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.