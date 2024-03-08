بالأرقام.. هالاند يتفوق على رونالدو وميسي

كشفت صحيفة "ماركا" أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي يتفوق عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الصحيفة، فإنه لم يسجل أي لاعب يبلغ من العمر 23 عامًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا أهدافًا أكثر من هالاند.

وسجل هالاند هدفه رقم 41 في مرمى كوبنهاغن، ليعادل رقم أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.

ومع صغره في العمر، والمسيرة الطويلة التي تنتظره، ومع خروج العديد من اللاعبين من المنافسة، يحتل هالاند المركز الـ20 بين أفضل هدافي المسابقة بعمر 23 عامًا.

وهناك لاعبون ما زالوا في المنافسة مثل محمد صلاح (سجل 44)، وكيليان مبابي (سجل 46 هدفًا)، وتوماس مولر (سجل 54 هدفًا)، وروبرت ليفاندوفسكي (سجل 93).

والهدافون الـ16 المتبقون إما اعتزلوا أو يلعبون في دوريات أخرى غير مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، مثل الدوري الأمريكي الممتاز أو الدوري السعودي.