بالأرقام.. هالاند يتفوق على رونالدو وميسي
كشفت صحيفة "ماركا" أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي يتفوق عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبحسب الصحيفة، فإنه لم يسجل أي لاعب يبلغ من العمر 23 عامًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا أهدافًا أكثر من هالاند.
وسجل هالاند هدفه رقم 41 في مرمى كوبنهاغن، ليعادل رقم أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.
ومع صغره في العمر، والمسيرة الطويلة التي تنتظره، ومع خروج العديد من اللاعبين من المنافسة، يحتل هالاند المركز الـ20 بين أفضل هدافي المسابقة بعمر 23 عامًا.
وهناك لاعبون ما زالوا في المنافسة مثل محمد صلاح (سجل 44)، وكيليان مبابي (سجل 46 هدفًا)، وتوماس مولر (سجل 54 هدفًا)، وروبرت ليفاندوفسكي (سجل 93).
والهدافون الـ16 المتبقون إما اعتزلوا أو يلعبون في دوريات أخرى غير مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، مثل الدوري الأمريكي الممتاز أو الدوري السعودي.
لا يوجد أحد أفضل
إذا تحدثنا عن دوري أبطال أوروبا، علينا أن نتحدث عن أبرز هدافيه، وهو كريستيانو رونالدو الذي سجل 140 هدفًا، وليونيل ميسي الذي سجل 129 هدفًا، وروبرت ليفاندوفسكي برصيد 93 هدفًا.
كريستيانو رونالدو
ولم يكن للنجم البرتغالي أفضل بداية في دوري أبطال أوروبا، ففي 2003، كان هو الموسم الوحيد مع مانشستر يونايتد الذي لم يشارك فيه في دوري أبطال أوروبا.
ومنذ ذلك الحين، ولمدة 6 مواسم متتالية، خاض رونالدو ما مجموعه 40 مباراة مع النادي الإنجليزي، ونال اللقب موسم 2007/2008 وهو في الـ23 من عمره.
وفي هذه المباريات الـ40، سجل رونالدو 11 هدفًا فقط، واحتاج إلى 26 مباراة ليسجل هدفه الأول، جاء ذلك ضد روما في ربع النهائي، في 10 أبريل 2007.
ليونيل ميسي
لعب ميسي 7 مواسم في دوري أبطال أوروبا قبل أن يبلغ 23 عامًا، جميعها مع برشلونة.
وظهر الأرجنتيني لأول مرة في المسابقة الأوروبية الكبرى، في 2004، أمام شاختار دونيتسك، ومنذ تلك المباراة، جمع هداف برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا إجمالي 37 هدفًا في 57 مباراة.
وفاز ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2008/2009 بالتفوق في النهائي على مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو.
روبرت ليفاندوفسكي
لعب ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي في نسخة واحدة فقط من دوري أبطال أوروبا قبل أن يبلغ 23 عامًا.
وكان ذلك موسم 2011/2012 عندما سجل في مباراته الثالثة مع بروسيا دورتموند الهدف الوحيد في مرمى أولمبياكوس اليوناني، يوم 19 أكتوبر 2011.
وظهر ليفاندوفسكي، متأخرًا، لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكن هذا لا يعني أن فاعليته في المسابقة الأوروبية الكبرى لم تكن سيئة، فمنذ ظهوره الأول أمام آرسنال، في 13 سبتمبر 2011، سجل ليفاندوفسكي 93 هدفًا، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة.
كيليان مبابي
مبابي هو اللاعب الوحيد القادر على مواجهة هالاند.
ويبلغ مبابي من العمر 25 عامًا، وسجل مهاجم باريس سان جيرمان 32 هدفًا قبل أن يبلغ 23 عامًا.
وسجل مبابي حتى الآن في دوري أبطال أوروبا 46 هدفًا، ويتقدم بثلاثة مراكز على هالاند، ولا يفصل بينهما سوى 5 أهداف.
إيرلينغ هالاند
ظهر هالاند بشكل مميز في أول موسم له في دوري أبطال أوروبا.
وفي أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020سجل هالاند 10 أهداف في ثماني مباريات.
وفي ذلك الموسم لعب هالاند ست مباريات مع ريد بول سالزبورغ سجل فيها 8 أهداف، ولعب مباراتين مع بروسيا دورتموند سجل فيها هدفين.
ومنذ ذلك الحين، سجل هالاند 31 هدفًا آخر في 3 مواسم ونصف ما جعله يحتل المركز الـ17 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.
وحتى الآن سجل هالاند 41 هدفًا في 37 مباراة في دوري أبطال أوروبا.