سلبية روبياليس ساهمت في عجزنا.. بيان رسمي جديد من ريال مدريد بشأن واقعة فينيسيوس جونيور

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا جديدا بشأن واقعة العنصرية التي تعرض لها نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا في الليغا أمس الأحد على ملعب ميستايا.

وقال ريال مدريد في بيانه: "يود نادي ريال مدريد أن يشكر لاعبنا فينيسيوس جونيور خاصة ببعد العديد من حالات التعاطف والتضامن التي تلقاها من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "يجب القضاء على الاعتداءات البغيضة والعنصرية في مجتمعنا إلى الأبد، وهكذا تحدثت شخصيات من جميع مجالات الحياة ومن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية بعد ما حدث أمس في ملعب ميستايا".