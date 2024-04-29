أكبر مفاجآت الميركاتو.. ليفربول يراقب هذا اللاعب لخلافة صلاح
فجر فابرزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات واحدة من أكبر مفاجآت الميركاتو هذا الصيف.
وتحدث رومانو عن خطط نادي ليفربول الإنجليزي لخلافة الدولي المصري محمد صلاح.
وتتزايد تقارير رحيل صلاح عن ليفربول خاصة بعد المشاجرة التي حدثت بينه وبين يورغن كلوب مدرب الفريق.
وحسب رومانو فإن ليفربول يراقب الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".
ويعد اسم كريسينسيو سامرفيل مفاجئا للغاية بالنسبة لمتابعي تحركات ليفربول بالميركاتو حيث ارتبط باسماء مهمة خلال السنوات الأخيرة.
يبلغ سامفريل من العمر 22 عاما وانضم إلى ليدز عام 2020 مقابل مليون ونصف المليون يورو فقط من فينورد الهولندي.
وشارك سامفريل مع ليدز في 45 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 10.
وتفجرت أزمة مستقبل صلاح مع ليفربول بشكل كامل بعد الأزمة الأخيرة مع كلوب خاصة في ظل أنباء قبوله فكرة اللعب في الدوري السعودي.
وأبدت أندية الهلال والنصر والاتحاد اهتماما بضم صلاح خاصة الأخير.