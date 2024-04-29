أكبر مفاجآت الميركاتو.. ليفربول يراقب هذا اللاعب لخلافة صلاح

فجر فابرزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات واحدة من أكبر مفاجآت الميركاتو هذا الصيف.

وتحدث رومانو عن خطط نادي ليفربول الإنجليزي لخلافة الدولي المصري محمد صلاح.

وتتزايد تقارير رحيل صلاح عن ليفربول خاصة بعد المشاجرة التي حدثت بينه وبين يورغن كلوب مدرب الفريق.