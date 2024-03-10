ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتعادل للمرة الثالثة تواليا
تعادل باريس سان جيرمان للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الفرنسي، بعد تعادله 2/2، اليوم الأحد، مع ضيفه ريمس.
ومجددا، أجلس لويس إنريكي نجمه كيليان مبابي على دكة البدلاء، ودفع به في الدقيقة 73.
وتقدم مارشال مونيتسي للضيوف في الدقيقة 17، وتعادل يونس عبدالحميد لاعب ريمس لباريس سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.
وأضاف غونزالو راموس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19، لكن ريمس تعادل بهدف من توقيع عمر دياكيتي في الدقيقة 45.
ورفع التعادل رصيد باريس سان جيرمان إلى 56 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بتسع نقاط على بريست الثاني الذي لعب 25 مباراة، في حين يملك موناكو 42 نقطة من 24 مباراة.
ورفع التعادل رصيد ريمس إلى 35 نقطة في المركز التاسع.
وفي 25 مباراة في الدوري الفرنسي، فاز باريس سان جيرمان 16 مرة، وتعادل ثماني مرات، وخسر مرة.
وهذا التعادل الثالث على التوالي لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بعدما تعادل 1/1 مع رين، ثم 0/0 مع موناكو، وأخيرا 2/2 مع ريمس.
ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع نيس، يوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس فرنسا.