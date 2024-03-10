ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتعادل للمرة الثالثة تواليا

تعادل باريس سان جيرمان للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الفرنسي، بعد تعادله 2/2، اليوم الأحد، مع ضيفه ريمس.

ومجددا، أجلس لويس إنريكي نجمه كيليان مبابي على دكة البدلاء، ودفع به في الدقيقة 73.

وتقدم مارشال مونيتسي للضيوف في الدقيقة 17، وتعادل يونس عبدالحميد لاعب ريمس لباريس سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

وأضاف غونزالو راموس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19، لكن ريمس تعادل بهدف من توقيع عمر دياكيتي في الدقيقة 45.