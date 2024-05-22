نجم الزمالك يضع شرطًا للرحيل إلى الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إلى أن الأهلي يتجه لبيع محمد الشناوي حارس الفريق و التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك الذي ينتهي تعاقده، بنهاية الموسم الحالي، ليكون مع مصطفى شوبير وتدعيم مركز حراسة المرمى بلاعبين صغار.

وتابع أن صبحي لم يمانع في التعاقد مع الأهلي والانضمام للفريق، ولكن بشرط أن يكون في الفئة الأولى.

وأضاف أن صبحي طلب الحصول على ١٥ مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى ٣ ملايين إعلانات، وامتيازات في العقد.