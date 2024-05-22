نجم الزمالك يضع شرطًا للرحيل إلى الأهلي
دخل أحد لاعبي نادي الزمالك حسابات النادي الأهلي للرحيل إلى صفوفه في الموسم المقبل.
ويسعى الأهلي إلى حسم التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات ومحمد صبحي حارس الزمالك للتفاوض على ضمه للأهلي بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد محمد صبحي بشكل رسمي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.
وارتبط اسم محمد صبحي بالرحيل إلى بيراميدز، عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم حدوث مفاوضات لتجديد عقده مع الفريق الأبيض.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إلى أن الأهلي يتجه لبيع محمد الشناوي حارس الفريق و التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك الذي ينتهي تعاقده، بنهاية الموسم الحالي، ليكون مع مصطفى شوبير وتدعيم مركز حراسة المرمى بلاعبين صغار.
وتابع أن صبحي لم يمانع في التعاقد مع الأهلي والانضمام للفريق، ولكن بشرط أن يكون في الفئة الأولى.
وأضاف أن صبحي طلب الحصول على ١٥ مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى ٣ ملايين إعلانات، وامتيازات في العقد.
وتابع أن عرض الأهلي يتمثل في الحصول على راتب سنوي قدره ٨ ملايين في الموسم، و٢ مليون إعلانات، لكن صبحي رفض.
وأتم أن هناك جلسة أخرى بين صبحي ومسؤولي الأهلي لتقريب وجهات النظر، خاصة أن البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع صبحي.