باريس سان جيرمان يسحق نيس ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا
تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا، بعد فوزه على نادي نيس في ربع النهائي 3/1، على ملعب بارك دي برانس، ليواصل السير بخطى ثابتة نحو اللقب
افتتح كيليان مبابي التهديف لصالح فريقه في الدقيقة 14، ثم عزز فابيان رويز الهدف الثاني لصالح نادي باريس سان جيرمان.
وقلص غايتان لابورد النتيجة لصالح نيس، بتسجيله الهدف الأول لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الباريسي بهدفين لهدف.
وفي الدقيقة 60 أضاف لوكاس بيرالدو الهدف الثالث لصالح باريس؛ ليتأهل نادي العاصمة إلى نصف نهائي كأس فرنسا.
بهذا الفوز ضرب نادي باريس سان جيرمان موعدًا أمام نادي ستاد رين في نصف نهائي بطولة كأس فرنسا، يوم 3 أبريل المقبل.