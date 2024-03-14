باريس سان جيرمان يسحق نيس ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا، بعد فوزه على نادي نيس في ربع النهائي 3/1، على ملعب بارك دي برانس، ليواصل السير بخطى ثابتة نحو اللقب