ترتيب الدوري الألماني: ليفركوزن يبتعد بالصدارة بفوزه على فولفسبورغ

وحقق ليفركوزن فوزه السادس على التوالي والـ21 هذا الموسم.

وسدد فلوريان فيرتز في القائم بالدقيقة 22 قبل أن يلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين إثر حصول موريتس يينس على الإنذار الثاني بعد ست دقائق.

ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف ضيفه عندما وجد ناثان تيلا مساحة كافية في منطقة الجزاء ليحول تمريرة عرضية من أليخاندرو جريمالدو بضربة رأس نحو المرمى في الدقيقة 37.

وعوض فيرتز إهدار فرصته السابقة عندما سجل الهدف الثاني قبل النهاية بثلاث دقائق بتسديدة مباشرة ليحسم فوز فريقه ويحطم رقما قياسيا جديدا للنادي بتمديد سلسلة مبارياته في الدوري بدون هزيمة إلى 25 مباراة تواليا.