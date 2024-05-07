أزمة منتظرة.. إنبي يعلن التأهل للمشاركة بالكونفدرالية ورابطة الأندية ترد

أثار نادي إنبي أزمة بإعلانه مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجديد 2024-25، في حال اعتماد رابطة الأندية المحترفة على نتائج الدور الأول.

وانتظر إنبي انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت، مساء الثلاثاء، والتي حقق خلالها الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 4-1 والمؤجلة من الجولة التاسعة، ومن ثم أكد أنه في حال اعتماد رابطة الأندية على نتائج الدور الأول سيكون ضمن الفرق المتأهلة رسميا إلى بطولة الكونفدرالية.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي إنبي عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية في بند المشاركات الأفريقية، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة، وحال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدوري، إنبي يتأهل رسميًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/2025".