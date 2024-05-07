أزمة منتظرة.. إنبي يعلن التأهل للمشاركة بالكونفدرالية ورابطة الأندية ترد
أثار نادي إنبي أزمة بإعلانه مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجديد 2024-25، في حال اعتماد رابطة الأندية المحترفة على نتائج الدور الأول.
وانتظر إنبي انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت، مساء الثلاثاء، والتي حقق خلالها الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 4-1 والمؤجلة من الجولة التاسعة، ومن ثم أكد أنه في حال اعتماد رابطة الأندية على نتائج الدور الأول سيكون ضمن الفرق المتأهلة رسميا إلى بطولة الكونفدرالية.
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي إنبي عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية في بند المشاركات الأفريقية، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة، وحال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدوري، إنبي يتأهل رسميًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/2025".
ويشارك أول 4 أندية في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري في بطولات أفريقيا، بواقع أول مركزين في دوري أبطال أفريقيا، والثالث والرابع في الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يمتد الدوري المصري في الموسم الحالي إلى منتصف أغسطس المقبل؛ ما يزيد احتمالية اللجوء لمعيار ترتيب الفرق مع نهاية الدور الأول بالكامل لتحديد الفرق المشاركة قاريا، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي رابطة الأندية.
وفي حالة الأخذ بنتائج الدور الأول نجد أن بيراميدز يتصدر الترتيب برصيد 38 نقطة من 17 مباراة، يليه المصري البورسعيدي 28 نقطة من 17 مباراة، ثم إنبي في المركز الثالث بالرصيد نفسه 28 نقطة من 17 مباراة.
وبتلك النتائج سيتساوى إنبي مع المصري في عدد النقاط برصيد 28 نقطة لكل منهما، حينها سيتم الاحتكام إلى لائحة الدوري المصري.
وحتى الآن، لم يحسم الأهلي والزمالك المشاركة القارية في الحالة السابقة، وذلك لحين لعب كل المباريات المؤجلة لهما من الدور الأول.
رد رابطة الأندية
من جانبها، ردت رابطة الأندية على ما أثاره نادي إنبي، موضحة أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم حتى الآن.
وأضافت في بيان: "سننتظر خطاب كاف الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في أفريقيا والمقرر وصوله في 30 يونيو المقبل، وسنطالب الاتحاد الأفريقي بعد وصول الخطاب بإمكانية تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية عقب انتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري، وهو ما تم الموسم الماضي".