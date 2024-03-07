تعليق ناري من بيلينغهام حول قرار إيقافه
تحدث جود بيلينغهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حول قرار إيقافه الذي أعلنت عنه لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأوقفت لجنة المنافسة بيلينغهام مباراتين بسبب طرده بعد مباراة فالنسيا وريال مدريد.
وحسب تقارير إسبانية، فإن السبب المعلن للإيقاف عن قيام بيلينغهام بازدراء الحكم والإساءة للهيئات الرياضية.
وقال بيلينغهام بعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: " الحكم بشر وأنا كذلك، لم أقل أي شيء ولم أتصرف بأي طريقة هجومية، أشعر أنه بما أنني جديد في إسبانيا فإنهم يريدون أن أكون عبرة".
وتابع :"لا أعرف ما إذا كان بإمكاني قول الكثير، لدي تحقيقات وحظر واستئنافات، أعتقد أنه سيكون هناك بعض المنطق السليم الذي يجب أن يستخدمه الدوري الإسباني".
وشارك بيلينغهام أمس الأربعاء مع ريال مدريد ضد لايبزيغ، لكنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين القادمتين لريال مدريد في الدوري الإسباني.
وحسب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد سوف يستأنف على قرار البطاقة الحمراء التي منحها الحكم خيل مانزانو للاعب وبالتالي الإيقاف.
وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله إيابا مع لايبزيغ بهدف لمثله، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.