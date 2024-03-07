تعليق ناري من بيلينغهام حول قرار إيقافه

وحسب تقارير إسبانية، فإن السبب المعلن للإيقاف عن قيام بيلينغهام بازدراء الحكم والإساءة للهيئات الرياضية.

وقال بيلينغهام بعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: " الحكم بشر وأنا كذلك، لم أقل أي شيء ولم أتصرف بأي طريقة هجومية، أشعر أنه بما أنني جديد في إسبانيا فإنهم يريدون أن أكون عبرة".

وتابع :"لا أعرف ما إذا كان بإمكاني قول الكثير، لدي تحقيقات وحظر واستئنافات، أعتقد أنه سيكون هناك بعض المنطق السليم الذي يجب أن يستخدمه الدوري الإسباني".

وشارك بيلينغهام أمس الأربعاء مع ريال مدريد ضد لايبزيغ، لكنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين القادمتين لريال مدريد في الدوري الإسباني.