مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخوض الوصل اختبارًا جديدًا ضمن منافسات دوري أدنوك الإماراتي بمواجهة خارج الديار أمام اتحاد كلباء مساء اليوم الثلاثاء.
ويلعب اتحاد العاصمة مواجهة صعبة أمام مضيفه مولودية وهران بالدوري الجزائري.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الجزائري:
مولودية وهران – اتحاد العاصمة – 9:00 مساءً – القناة الجزائرية
الدوري الإماراتي:
النصر – عجمان - 5:10 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 HD
شباب الأهلي – بني ياس – 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية 2 HD
اتحاد كلباء – الوصل – 8:00 مساءً- أبوظبي الرياضية 1 HD