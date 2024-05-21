مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض الوصل اختبارًا جديدًا ضمن منافسات دوري أدنوك الإماراتي بمواجهة خارج الديار أمام اتحاد كلباء مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب اتحاد العاصمة مواجهة صعبة أمام مضيفه مولودية وهران بالدوري الجزائري.