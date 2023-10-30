ما بين الاستحقاق والمجاملات.. جدل لا يتوقف حول الكرة الذهبية

في حين نال مبابي مع ميسي لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بينما قاد هالاند مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية مقدما موسما فرديا مميزا.

أرقام الثلاثي

ويستمر الجدل حول الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، خاصة أن موسم ميسي على مستوى الأندية لم يصل لمستويي مبابي وهالاند، إذ لم يحقق الكثير مع باريس سان جيرمان وإن نال لقب الدوري الفرنسي.

وودع ميسي مع ناديه من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ.

وسجل ميسي 4 أهداف وصنع 4 في 7 مباريات في المسابقة، علما أن ميسي وباريس سان جيرمان ودعا المسابقة من دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي.

وفي الدوري الفرنسي سجل ميسي 16 هدفا وصنع 16 في 32 مباراة ونال باريس سان جيرمان لقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي.