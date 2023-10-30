ما بين الاستحقاق والمجاملات.. جدل لا يتوقف حول الكرة الذهبية
يتواصل الجدل حول الأحق بنيل جائزة الكرة الذهبية اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس لأفضل لاعب في عام 2023.
ويتنافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة مع منافسيه الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.
وللمرة الثانية في التاريخ سيتم تقديم الجائزة وفقًا للنتائج على مدار الموسم وليس كل عام ميلادي، مع احتساب النتائج خلال الفترة من الأول أغسطس 2022 حتى أواخر يونيو 2023.
ونال ميسي لقب كأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي، حيث تغلب في المباراة النهائية على مبابي قائد منتخب فرنسا.
في حين نال مبابي مع ميسي لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بينما قاد هالاند مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية مقدما موسما فرديا مميزا.
أرقام الثلاثي
ويستمر الجدل حول الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، خاصة أن موسم ميسي على مستوى الأندية لم يصل لمستويي مبابي وهالاند، إذ لم يحقق الكثير مع باريس سان جيرمان وإن نال لقب الدوري الفرنسي.
وودع ميسي مع ناديه من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ.
وسجل ميسي 4 أهداف وصنع 4 في 7 مباريات في المسابقة، علما أن ميسي وباريس سان جيرمان ودعا المسابقة من دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي.
وفي الدوري الفرنسي سجل ميسي 16 هدفا وصنع 16 في 32 مباراة ونال باريس سان جيرمان لقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي.
أما مبابي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) لكنه خسر مع فرنسا نهائي كأس العالم بضربات الترجيح أمام الأرجنتين فسجل الموسم الماضي مع ناديه 41 هدفا وصنع 10 في 43 مباراة في مختلف المسابقات.
وسجل مبابي 29 هدفا في 34 مباراة ونال جائزة هداف الدوري الفرنسي، وسجل 7 أهداف في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا.
ونال مبابي جائزة هداف كأس العالم بتسجيله 8 أهداف بينها 3 في المباراة النهائية.
في حين سجل هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 36 هدفا في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و12 هدفا في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا ونال جائزة هداف المسابقتين.
جدل لا يتوقف
وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات من قبل وهو رقم قياسي ويتفوق بجائزتين عن منافسه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
لكن فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة سيثير الجدل كثيرا هذه المرة، ويرى كثيرون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجامل ميسي على حساب غيره من اللاعبين.
وقال مبابي نفسه في يونيو الماضي: "الحديث عن الجوائز الفردية أمر صعب، لأنه يجب أن تقدم نفسك وتبذل أقصى جهد لتلفت أنظار الناس".
وأضاف "هل المعايير الجديدة أن تبهر الأعين وتكون مؤثرا؟ أعتقد أن هذه المعايير تنطبق عليّ، التصويت متروك للجماهير، سنرى ما سيحدث، أنا متفائل".
أما هالاند فقال الشهر الماضي عندما سئل عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية: "أعلم أنه لا يزال بإمكاني التحسن كثيرًا، ما زلت شابًا، لكن نعم، أعتقد أن لدي فرصة للفوز هذا العام".
تصريح فان غال
وقبل أسابيع قال لويس فان غال مدرب هولندا في كأس العالم 2022 والذي خسر أمام الأرجنتين بضربات الترجيح: "عندما ترى كيف يتصرف منتخب الأرجنتين وبعض لاعبيه الذين تجاوزوا الحدود ولم تتم معاقبتهم، لهذا السبب أعتقد أن كل شيء كان مع سبق الإصرار.
وعندما سئل فان غال عن ما إذا كان يعتقد أن ميسي كان يجب أن يفوز بكأس العالم بأي ثمن، لم يتردد فان غال في القول: "أعتقد ذلك".
أما بيب غوارديولا، الذي عمل 4 مواسم مع ميسي، والمدرب الحالي لمانشستر سيتي فقال: "يجب تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين، أحدهما لميسي ثم انظر إلى الآخرين بعد ذلك".
وأضاف: "لذلك نعم، هالاند يجب أن يفوز بالجائزة، لقد توج بالثلاثية وسجل 50 مليون هدف (إشارة لكثرة أهدافه).. لكن أسوأ موسم لميسي هو الأفضل بالنسبة للآخرين.. كلاهما يستحق الجائزة، ماذا بوسعي أن أقول؟".
في حين قال آدريان رابيو: "أسمع كثيرا أن ميسي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، لكن على المستوى الفني والرياضي، أرى المنافسة بين مبابي وهالاند".
وأضاف "من الصعب تحديد الفائز بين مبابي أو هالاند، فالاختيار تحسمه اعتبارات عديدة".
وأتم رابيو "لا يمكن أن يتفق الجميع، ولكن أعتقد أن السباق على الجائزة سيكون بين مبابي وهالاند".
بينما قال المغربي أشرف حكيمي زميل وصديق مبابي: "مقارنة بما فعله العام الماضي، بالنسبة لي فإن مبابي يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. إنه لاعب رائع وآمل أن يتمكن من الفوز بها هذا العام".