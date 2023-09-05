فان غال: فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم "لعبة محضرة مسبقا" من أجل ميسي
أثار الهولندي المخضرم لويس فان غال، المدرب السابق لمنتخب هولندا، الجدل بتصريحاته بشأن أحقية منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب كأس العالم 2022، مشيرًا إلى وجود تدخل لمنح اللقب إلى ليونيل ميسي، قائد التانغو.
وكان ميسي قد توج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته بقيادة منتخب الأرجنتين للفوز بمونديال 2022 في قطر نهاية العام الماضي.
وقال فان غال، صاحب الـ72 عامًا، في تصريحات لصحيفة NOS الهولندية، إن نتيجة المباراة التي خسرتها هولندا أمام الأرجنتين في ربع النهائي والتي شهدت إشهار 16 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين كانت محددة مسبقًا، مؤكدًا قناعته التامة بأن الهدف وراء كل ما جرى في المونديال كان حمل النجم الأرجنتيني للكأس.
وأضاف: "لا أريد حقًا أن أقول الكثير عن ذلك، رأيتم جميعًا كيف تسجل الأرجنتين الأهداف، وكيف عبر بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خط الملعب ولم تتم معاقبتهم، فأعتقد أن الأمر كله مجرد لعبة محضرة مسبقًا".
وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان يقصد ما يقوله، أجاب: "أعني كل ما أقوله بذلك، هل كان على ميسي أن يصبح بطلًا للعالم؟ أعتقد ذلك، نعم".
وشهدت المباراة احتكاكات وصراعات فردية عديدة بين لاعبي الفريقين، فضلًا عن احتفالية ميسي الشهيرة أمام فان غال بوضع يديه على أذنيه ساخرًا من تصريحات المدرب السابق لبرشلونة قبل المواجهة، والتي انتقد فيها أداء لاعبي منتخب التانغو.