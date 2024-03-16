منتخب الجزائر لكرة اليد يودع تصفيات الأولمبياد بالخسارة من النمسا

ودّع المنتخب الجزائري لكرة اليد تصفيات أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة أمام النمسا، بنتيجة (41-26)، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي تضم ألمانيا، وكرواتيا.

كما ودع قبله منتخب تونس المنافسات؛ إثر الخسارة من البرتغال.

وتذيّل منتخب الجزائر المجموعة الثانية دون نقاط، وله 55 هدفاً وعليه 82 هدفاً، بينما تصدرت كرواتيا المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن ألمانيا التي ستنافس الآن على الوصافة مع النمسا خلال الجولة الثالثة، بينما ستكون مواجهة كرواتيا والجزائر تحصيل حاصل.

واعتلى منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثانية في تصفيات أولمبياد باريس بفوزين متتاليين على النمسا، وألمانيا.

كان المنتخب الجزائري قد خسر مباراته الأولى في هذه التصفيات أمام ألمانيا بنتيجة 41-29، أما منتخب النمسا فقد خسر في الافتتاح أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 35-29.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة في التصفيات العالمية إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها في العاصمة الفرنسية، خلال صيف 2024.