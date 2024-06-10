أعداء يورو 2024.. حروب قديمة وثأر متأخر

مصطلح العداوة في كرة القدم قديم ومقبول ويتم استخدامه بشكل متواصل، فلا تجد موسما يمر دون أن نرى فيه عداوة بين فريق وآخر أو لاعب وغيره.

العداوة هذه المرة ستظهر في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، التي تبدأ خلال أيام بشكل ملحوظ في عدة مواجهات، دعونا نستعرض أبرزها فيما يلي:

إسبانيا وإيطاليا

التاريخ الإسباني الإيطالي في كرة القدم مثير للغاية وبه الكثير من المنعطفات شديدة التعقيد، وفترات التفوق المتواصلة لأحد الطرفين.

على سبيل المثال ظل المنتخب الإيطالي عقدة ورقمًا صعبًا لإسبانيا طوال القرن الماضي حيث لم يفز نجوم لا روخا سوى مرة واحدة في 100 عام، تكررت في ودية بعام 2000.

لكن في آخر 24 عامًا كانت اليد العليا لصالح إسبانيا، حيث لم تفز إيطاليا سوى مرتين فقط طيلة تلك الفترة منها مرة في ودية عام 2011 وأخرى في يورو 2016 وتخلل ذلك انتصارات إسبانية عديدة منها رباعية يورو 2012 الخالدة وثلاثية تصفيات كأس العالم 2018.

في تلك النسخة من يورو 2024 سنشهد صراعًا جديدًا بين القوتين الأوروبيتين الكبيرتين، فلمن سيكون التفوق هذه المرة.

فرنسا وهولندا

تعد تلك عداوة جديدة نسبيًا في عالم كرة القدم بالنسبة لنظيرتها بين إسبانيا وإيطاليا، التي بدأت قبل أكثر من 100 عام.

عداوة فرنسا وهولندا بدأت من خلال تصفيات كأس العالم 1982 التي فاز فيها المنتخب الهولندي مرة وفاز الفرنسي مرة أخرى.

العداوة وصلت لذروتها في يورو 2000 عندما حقق المنتخب الهولندي الفوز الوحيد على فرنسا التي نالت اللقب وقتها، وعلى الرغم من ذلك لم تصل الطواحين إلى النهائي وغادرت من نصف النهائي ضد إيطاليا وفازت الديوك بالبطولة.

أخيرًا اشتدت تلك العداوة بعد فوز هولندا في يورو 2008 برباعية، ورد فرنسا على ذلك بخمس انتصارات متتالية من ضمنها رباعية في تصفيات كأس العالم 2018 وربعاية أخرى في تصفيات تلك النسخة من البطولة.

مرة أخرى سيتقابل الفريقان في نهائيات اليورو هذه المرة، فهل يستعيد المنتخب الهولندي كرامته؟ أم يستمر التألق الفرنسي الذي فرضه الديوك أخيرًا؟