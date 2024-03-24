ألفونسو ديفيز يعلق على مواجهة ميسي في كوبا أمريكا 2024

اقتنص منتخب كندا بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على ترينيداد وتوباغو، مساء السبت.

واستضاف ملعب "تويوتا" في أمريكا مباراة المنتخبين لتحديد المتأهل إلى كوبا أمريكا، حيث فازت كندا بهدفين دون رد.

وتجمع بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 20 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، بين 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.