ألفونسو ديفيز يعلق على مواجهة ميسي في كوبا أمريكا 2024
اقتنص منتخب كندا بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على ترينيداد وتوباغو، مساء السبت.
واستضاف ملعب "تويوتا" في أمريكا مباراة المنتخبين لتحديد المتأهل إلى كوبا أمريكا، حيث فازت كندا بهدفين دون رد.
وتجمع بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 20 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، بين 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.
وتواجد منتخب كندا، بعد تأهله، في المجموعة الأولى التي تضم كلا من الأرجنتين، تشيلي وبيرو.
ويلتقي منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مع نظيره الكندي في أولى مباريات دور المجموعات يوم 20 يونيو، قبل مواجهة تشيلي يوم 25 ثم بيرو 29.
علق النجم الكندي ألفونسو ديفيز، عقب اللقاء على مواجهته المرتقبة مع ميسي في البطولة، قائلا: "يسعدني أن ألعب ضد أفضل لاعب في العالم، لكنها لعبة جماعية وليست منافسة فردية، لقد فازوا للتو بكأس العالم 2022، لذلك لديهم كل الثقة وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة ضد أبطال العالم وعلينا الاستمتاع".
وكان منتخب الأرجنتين فاز على السلفادور بثلاثية نظيفة، في مباراة دولية ودية أقيمت في فيلادلفيا، استعداداً لبطولة كوبا أمريكا، في غياب ليونيل ميسي، الذي يعاني من إصابة أبعدته عن منتخب بلاده وناديه إنتر ميامي الأمريكي.
وعلى الرغم من أهمية ميسى إلا أن منتخب الأرجنتين تحت قيادة سكالوني خاض 9 مباريات دون نجم إنتر ميامي، ولم يخسر الفريق أيا منها؛ إذ حقق 7 انتصارات وتعادل مرتين.