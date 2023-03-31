تقرير: مبابي أبلغ ريال مدريد برغبته الانتقال له في 2024

ولقد خدم بالفعل فرنسا كما طلب منه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون العام الماضي، وهو يعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في نفسه وارتداء اللون الأبيض في أقرب وقت ممكن.

وفي الواقع، وفقا لهذه المصادر نفسها، حدد اللاعب موعدا لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الفريق الفرنسي في نهاية الموسم لتحليل مشروع باريس سان جيرمان ونقل رغبته في اللعب مع ريال مدريد. ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن قادة النادي الباريسي سيواصلون إغلاق باب الخروج أمامه وفي هذه الحالة، سيتعين على مبابي البقاء في باريس حتى العام 2024.

موقف ريال مدريد

على أي حال، قرر ريال مدريد أنه لن يقوم بأي خطوة خاطئة لمبابي مرة أخرى. التجربة السيئة الموسم الماضي لن تتكرر. يجب أن يكون اللاعب هو من يمهد الطريق للوصول إلى سانتياغو برنابيو. فقط عندما يتمكن اللاعب المولود في حي بوندي الباريسي من تحرير نفسه تمامًا من باريس سان جيرمان، ستبدأ عملية انتقاله إلى مدريد.

وفي الواقع، في مكاتب فالديبيباس، من الواضح أنه لن يكون هناك أي نوع من التفاوض مع باريس سان جيرمان وأن اللاعب سينتهي به المطاف في سانتياغو برنابيو طالما حصل على حريته بنفسه.

فيما يتعلق بالشروط المالية لعقد مبابي المستقبلي مع مدريد، ستكون مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها العام الماضي. لن تجد العملية عقبات في هذا الصدد، حتى أنه لا يمكن استبعاد أنه يمكن أن يقلل من طلباته المادية.

وبمجرد إطلاق سراحه من باريس سان جيرمان، سيظل لدى مبابي مهمة لحلها: الحصول على موافقة ريال مدريد. لا ينسى النادي وجماهيره إهانة العام الماضي عندما قرر مغادرة مدريد فجأة وبدون إشعار مسبق للتجديد في باريس.

إذ شعرت الجماهير بأذى شديد من سلوك النجم الباريسي. وتحولت العاطفة التي أظهرتها له في التاسع من مارس/آذار 2022 في صورة تصفيق تاريخي، خلال الفترة التي سبقت إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا إلى ازدراء ورفض.

وفي هذه الحالة، سيتعين على الفرنسي القيام بعمل رائع لتحسين صورته لاستعادة ثقة الجماهير، لأن أصعب شيء في مدريد هو رفض الانضمام للنادي، ولكن القدرة على الفوز بثقة جماهير النادي سيأتي مع الوقت.

وفي الواقع، في جميع الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة، أعطى المشجعون الأولوية للتعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بدلا من مبابي، على الرغم من أن كل منهما يمكن أن ينضم للنادي الملكي في 2024. ونظرًا لعدم الاضطرار إلى دفع مقابل مالي للحصول على خدمات مبابي؛ ستكون لخزينة النادي الملكي القدرة على ضم المهاجم النرويجي من مانشستر سيتي.