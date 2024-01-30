موعد مباراة النصر وإنتر ميامي والقنوات الناقلة

وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.

ومن المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.

وبعد هذه المباراة يلعب النصر مع الهلال يوم الخميس 8 فبراير.

وسبق أن شارك ليونيل ميسي في موسم الرياض حيث لعب إلى جانب باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر وفاز الفريق الفرنسي 5/3، حيث سجل ميسي هدفًا، وسجل رونالدو هدفين للهلال والنصر.