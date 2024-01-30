موعد مباراة النصر وإنتر ميامي والقنوات الناقلة
يستعد إنتر ميامي الأمريكي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة النصر السعودي، في موسم الرياض.
وخسر إنتر ميامي 3/4 أمام الهلال أمس الإثنين، حين سجل الكسندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان وميشيل ديلغادو ومالكوم دي أوليفيرا للهلال، في حين سجل لويس سواريز وليونيل ميسي ودافيد رويز لإنتر ميامي.
وتقام مباراة الهلال وإنتر ميامي يوم الخميس المقبل الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا.
وتنقل عبر قناة beIN Sports HD والقنوات الرياضية السعودية.
وتتسع مدرجات الملعب لـ26 ألف متفرج في مباريات كرة القدم، و10 آلاف متفرج في كل من التنس والملاكمة، وستقام عليه منافسات كأس موسم الرياض في يناير 2024.
ومن المقرر أن يلعب نادي الهلال، لأول مرة، على ملعب كينغدوم أرينا في منتصف فبراير المقبل.
وبعد هذه المباراة يلعب النصر مع الهلال يوم الخميس 8 فبراير.
وسبق أن شارك ليونيل ميسي في موسم الرياض حيث لعب إلى جانب باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر وفاز الفريق الفرنسي 5/3، حيث سجل ميسي هدفًا، وسجل رونالدو هدفين للهلال والنصر.