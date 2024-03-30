NBA.. دالاس مافريكس يهزم سكرامنتو كينغز

وفي مواجهة أخرى، أحرز كوهي ليونارد 29 نقطة، وهو أعلى معدل في المباراة، ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز خارج ملعبه 100/97 على أورلاندو ماجيك.

وسيطر ليونارد أيضا على 11 كرة مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وأسهم إيفيتشا زوباتش في فوز لوس أنجليس كليبرز بإضافة 14 نقطة لرصيد الفريق، والسيطرة على تسع كرات مرتدة، بينما أحرز زميله جيمس هاردن 11 نقطة.

وسجل باولو بانشيرو أكبر عدد من النقاط لأورلاندو ماجيك وهو 23 نقطة، كما سيطر على ثماني كرات مرتدة، بينما أضاف زميله فرانز فاجنر 13 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز ديترويت بيستونز خارج أرضه على واشنطن ويزاردز 96/87، وفاز أنديانا بيسرز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 109/90.

وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه فينكس صنز 128/103.