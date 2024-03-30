NBA.. دالاس مافريكس يهزم سكرامنتو كينغز
فاز دالاس مافريكس 107/103 على سكرامنتو كينغز في ملعب الأخير في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.
وجاء الفوز بفضل 56 نقطة من كايري إيرفينغ ولوكا دونتشيتش، ورمية ثلاثية متأخرة من دانتي إكسيوم.
وهذا الفوز الثاني على التوالي لدالاس مافريكس خارج أرضه على سكرامنتو كينغز، بعد فوزه 132/96، الثلاثاء الماضي.
وكان إيرفيغ أفضل مسجلي دالاس برصيد 30 نقطة، بينما أضاف دونتيتش 26 نقطة، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.
وللمرة 26 سجل دومانتاس سابونيس لاعب سكرامنتو كينغز ثلاثة أرقام مزدوجة، عندما أحرز 13 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
وبهذه الخسارة، تراجع سكرامنتو كينغز بفارق مباراتين عن دالاس مافريكس في السباق على التأهل للأدوار الإقصائية في القسم الغربي.
وفي مواجهة أخرى، أحرز كوهي ليونارد 29 نقطة، وهو أعلى معدل في المباراة، ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز خارج ملعبه 100/97 على أورلاندو ماجيك.
وسيطر ليونارد أيضا على 11 كرة مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.
وأسهم إيفيتشا زوباتش في فوز لوس أنجليس كليبرز بإضافة 14 نقطة لرصيد الفريق، والسيطرة على تسع كرات مرتدة، بينما أحرز زميله جيمس هاردن 11 نقطة.
وسجل باولو بانشيرو أكبر عدد من النقاط لأورلاندو ماجيك وهو 23 نقطة، كما سيطر على ثماني كرات مرتدة، بينما أضاف زميله فرانز فاجنر 13 نقطة.
وفي مباريات أخرى، فاز ديترويت بيستونز خارج أرضه على واشنطن ويزاردز 96/87، وفاز أنديانا بيسرز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 109/90.
وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه فينكس صنز 128/103.