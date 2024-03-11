NBA.. ديفيز وجيمس يقودان ليكرز للفوز على مينيسوتا

وسجل كل من ناز ريد وأنطوني إدواردز 25 نقطة لمينيسوتا الذي خاض المباراة الثالثة على التوالي دون نجمه كارل أنطوني تاونز المصاب في الركبة.

ولعب مينيسوتا أيضًا دون لاعبيه رودي جوبرت وكايل أندرسون بسبب الإصابة.

وفي مواجهة أخرى، فاز ميلووكي باكس على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 124-117 بفضل 35 نقطة من لاعبه داميان ليلارد و34 نقطة من يانيس أنتيتوكومبو.

وسيطر كل من ليلارد وأنتيتوكومبو على سبع كرات مرتدة أيضًا وقدم كل منهما أكثر من تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وفي ظل غياب كوهي ليونارد وبول جورج عن تشكيلة كليبرز بسبب الإصابة تصدر نورمان باول قائمة هدافي الفريق برصيد 26 نقطة، بينما أضاف زميله إيفيتشا زوباتش 18 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز هيوستون روكتس على سكرامنتو كينغز 112-104 في ملعب الأخير وفاز إنديانا بيسرز خارج ملعبه على أورلاندو ماجيك 111-97.

وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه نيويورك نيكس 79-73.