إيقاف مسؤول بفريق مغربي لثلاث سنوات بتهمة ابتزاز اللاعبات
قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، توقيف نائب رئيس نادي فتيات البوغاز طنجة، عبد الله أزحاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 3 سنوات وذلك بعد ثبوت إدانته بابتزاز اللاعبات.
وذكرت مصادر إعلامية مغربية يوم الأربعاء أن لجنة الأخلاقيات في اتحاد الكرة المغربي اتخذت قرارا رسميا بتوقيف أزحاف، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بعد مطالبته لاعبات الفريق بأداء مبالغ مالية مقابل فسخ عقودهن مع النادي.
وفي قضية مماثلة، قررت لجنة الأخلاقيات تخفيض العقوبة الصادرة في حق عبد الله الحسوني، مدرب نادي فتيات البوغاز طنجة، عن ممارسة أي نشاط كروي من 5 سنوات نافذة، إلى أربع سنوات، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على مبلغ الغرامة وقدرها 50 ألف درهم.
وكان رئيس نادي فتيات "البوغاز" قدم شكاية لدى لجنة الأخلاقيات ضد المدرب عبد الله الحسوني، يتهمه بالتحرش باللاعبات مما جعل اللجنة توقفه لمدة خمس سنوات نافذة بتهمة الابتزاز والتهديد لبعض فتيات الفريق قبل أن تقرر تخفيضها إلى 4 سنوات.