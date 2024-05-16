إيقاف مسؤول بفريق مغربي لثلاث سنوات بتهمة ابتزاز اللاعبات

وفي قضية مماثلة، قررت لجنة الأخلاقيات تخفيض العقوبة الصادرة في حق عبد الله الحسوني، مدرب نادي فتيات البوغاز طنجة، عن ممارسة أي نشاط كروي من 5 سنوات نافذة، إلى أربع سنوات، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على مبلغ الغرامة وقدرها 50 ألف درهم.

وكان رئيس نادي فتيات "البوغاز" قدم شكاية لدى لجنة الأخلاقيات ضد المدرب عبد الله الحسوني، يتهمه بالتحرش باللاعبات مما جعل اللجنة توقفه لمدة خمس سنوات نافذة بتهمة الابتزاز والتهديد لبعض فتيات الفريق قبل أن تقرر تخفيضها إلى 4 سنوات.