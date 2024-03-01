موقف ريال مدريد من العروض السعودية لنجمه
كشفت صحيفة "أس" موقف ريال مدريد من بيع مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي للأندية السعودية.
ومن المتوقع أن يتراجع الاعتماد على ميندي في دفاع ريال مدريد، الموسم المقبل، مع اقتراب الميرنغي من التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.
وقالت صحيفة أس"، إن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سألت عن إمكانية التعاقد مع فيرلاند ميندي.
ورغم إشادة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بميندي، إلا أن هناك أصواتا داخل مجلس إدارة الفريق تتحدث عن ضرورة محاولة كسب المال من خلال بيع اللاعب كما ذكرت "أس".
وينتهي عقد ميندي مع ريال مدريد في يونيو 2025؛ ما يعني أن الصيف المقبل ويناير 2025 سيكون آخر فرصة أمام الميرنغي للحصول على المال ببيع اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن فرصة رحيل ميندي عن ريال مدريد كبيرة، خاصة أن وصول ديفيز سيلغي دور الفرنسي في التشكيلة الأساسية.
وذكرت أن ميندي في وضع مثالي وفي العمر المناسب (28 عامًا)، لتوقيع آخر عقد كبير له كمحترف.
وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد، الذي تعاقد مع ميندي من ليون في 2019 مقابل 48 مليون يورو، يمكن أن يبيع ميندي بسعر مقارب من المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع اللاعب.
وشارك ميندي في 24 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، وبشكل عام لعب للميرنغي 157 مباراة، سجل فيها ستة أهداف، وصنع 10.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن القيمة السوقية لميندي تقدر بـ20 مليون يورو.