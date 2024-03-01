موقف ريال مدريد من العروض السعودية لنجمه

كشفت صحيفة "أس" موقف ريال مدريد من بيع مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي للأندية السعودية.

ومن المتوقع أن يتراجع الاعتماد على ميندي في دفاع ريال مدريد، الموسم المقبل، مع اقتراب الميرنغي من التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة أس"، إن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سألت عن إمكانية التعاقد مع فيرلاند ميندي.

ورغم إشادة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بميندي، إلا أن هناك أصواتا داخل مجلس إدارة الفريق تتحدث عن ضرورة محاولة كسب المال من خلال بيع اللاعب كما ذكرت "أس".