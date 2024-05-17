زفيريف يهزم تابيلو ويتأهل لنهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

وبدا زفيريف، المصنف الثالث للبطولة والذي توج بلقبها في 2017 ووصل إلى النهائي في العام التالي، مهددا بشكل كبير بعدما فاز تابيلو المصنف 29 بالمجموعة الأولى.

وخاض تابيلو (26 عاما)، الذي تغلب على نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في الدور الثالث، الدور قبل النهائي للمرة الأولى في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، لكنه لم يعان من التوتر وكسر إرسال زفيريف مرتين خلال المجموعة الأولى.

وفاز تابيلو بخمسة أشواط متتالية خلال المجموعة الأولى، لكن المنافسة كانت أكثر صعوبة بكثير في المجموعة الثانية.

وحصل اللاعب التشيلي على نقطة كسر الإرسال الوحيدة في المجموعة، لكن زفيريف صمد وواصل التقدم ليفوز بالشوط الفاصل.