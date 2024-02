ربع نهائي كأسي آسيا وأفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس آسيا

إيران VS اليابان الساعة 14:30 على قنوات SSC1 HD، وbeIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 3، وAbu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3.

قطر VS أوزبكستان الساعة 18:30 على قنوات SSC1 HD، وbeIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 3، وAbu Dhabi Sports Asia 1، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3.

كأس أفريقيا

مالي VS ساحل العاج الساعة 20:00 على قنوات وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

الرأس الأخضر VS جنوب أفريقيا الساعة 23:00 على قنوات وbeIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 3 Max.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس VS برشلونة الساعة 20:30 على قناة beIN Sports HD 1.

جيرونا VS ريال سوسييداد، الساعة 23:00 على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي

إيفرتون VS توتنهام الساعة 15:3 على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

فروسينوني VS ميلان الساعة 20:00 على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ VS بروسيا مونشنغلادباخ الساعة 17:30 على قناة Bein Sports HD5.

دارمشتات VS باير ليفركوزن الساعة 17:30 على قناة Bein Sports HD8..