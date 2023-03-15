بسبب تصريحاته عن "مساعدة" الأهلي أمام الهلال.. إحالة خالد علي منسق صن داونز للتحقيق
أحال نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، خالد علي المنسق الخاص بالفريق للتحقيق بسبب تصريحاته بشأن إمكانية مساعدة الأهلي المصري، أمام الهلال السوداني قبيل مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.
ويعمل المصري خالد علي محللا للأداء ومنسقا في فريق صن داونز منذ سنوات، وكان مرشحا للانضمام للجهاز الفني الأسبق للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ولكن المفاوضات لم تكتمل.
وأدلى خالد علي بتصريحات عبر تطبيق (clubhouse) قال خلاله، إنه سيرحب حال طلب منه مسؤولو الأهلي بمساعدة الفريق في تحليل فريق الهلال السوداني قبل لقاء الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.
وأصدر صن داونز بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، أعلن خلالها أنه نما إلى علم النادي أن بعض الملاحظات أدلى بها الموظف خالد علي خلال مناقشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالأهلي المصري والهلال السوداني قد تتعارض مع أخلاقيات وقواعد النادي.
وأشار النادي الجنوب أفريقي إلى أنه يفتح تحقيقا حول هذه التصريحات وسيتم إعلان القرار النهائي في ضوء هذه الحقائق.
وأكد صن داونز في بيانه أنه قرر ترحيل خالد علي من السودان وعودته مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا وسيتم إعلان نتائج التحقيقات.
ويستعد صن داونز لخوض مواجهة الهلال السوداني المقررة يوم السبت المقبل، في الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وضمن صن داونز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الأخير على الأهلي المصري بنتيجة 5-2 ووصوله إلى 10 نقاط.
ويحتاج الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط للفوز على صن داونز لحسم تأهله لربع النهائي على حساب الأهلي المصري صاحب المركز الثالث الذي حصد 4 نقاط، وسيلعب خارج أرضه ضد القطن الكاميروني.