بسبب تصريحاته عن "مساعدة" الأهلي أمام الهلال.. إحالة خالد علي منسق صن داونز للتحقيق

وأصدر صن داونز بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، أعلن خلالها أنه نما إلى علم النادي أن بعض الملاحظات أدلى بها الموظف خالد علي خلال مناقشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالأهلي المصري والهلال السوداني قد تتعارض مع أخلاقيات وقواعد النادي.

وأشار النادي الجنوب أفريقي إلى أنه يفتح تحقيقا حول هذه التصريحات وسيتم إعلان القرار النهائي في ضوء هذه الحقائق.

وأكد صن داونز في بيانه أنه قرر ترحيل خالد علي من السودان وعودته مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا وسيتم إعلان نتائج التحقيقات.