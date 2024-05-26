لابورتا يرقص مع لاعبات برشلونة (فيديو)
احتفل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بطريقة خاصة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات.
وفاز برشلونة بلقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي عقب تغلبه أمس السبت على حساب أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-0 على ملعب (سان ماميس) بإسبانيا.
وظهر لابورتا في احتفال خاص مع لاعبات برشلونة وهو يرقص ويغني بعد التتويج باللقب القاري الذي حصده الفريق.
وكان لابورتا قد ظهر بعد المباراة مباشرة متأثرًا بالتتويج وهو يبكي عقب فوز برشلونة بلقب دوري الأبطال.
ونجح برشلونة في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد الموسم السابق الذي شهد تتويجه بالبطولة على حساب فولفسبورغ الألماني.
وتوج برشلونة بلقب البطولة في المرة الأولى عام 2021 قبل أن يحسم لقبي الموسم الماضي والحالي.
ويتصدر ليون قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في عام 2022 قبل أن يستحوذ برشلونة على اللقب.
ويعاني برشلونة ضغوطًا كبيرة على مستوى فريق الرجال بعد الفشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.
وأقال برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز وسط أنباء حول تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا للفريق في الموسم المقبل.