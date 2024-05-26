لابورتا يرقص مع لاعبات برشلونة (فيديو)

ويعاني برشلونة ضغوطًا كبيرة على مستوى فريق الرجال بعد الفشل في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وأقال برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز وسط أنباء حول تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا للفريق في الموسم المقبل.