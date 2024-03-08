أزمة كبيرة في معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

ويستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية، الرياض، مباراة النادي الأهلي المصري ونظيره الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ضمن نهائي كأس مصر للموسم الرياضي الماضي 2023/2022.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن محمد صبحي عبر عن غضبه أمام الجميع، بعد أن تأكد أن محمد عواد هو من سيكون الحارس الأساسي أمام الأهلي.

وأضاف: "تدخل عبدالواحد السيد مدير الكرة لتهدئة اللاعب، وطلب منه الهدوء وأن لا يثير التوتر بين زملائه قبل المباراة المهمة".

وتابع أن الحارس الشاب كان يرغب في اللعب نظرا لأنها المباراة الأخيرة قبل إعلان اختيارات المنتخب المصري بقيادة حسام حسن.

وأتم بأن صبحي يرى أنه الأحق باللعب أمام الأهلي خاصة وأنه الحارس الأساسي للفريق منذ عودته من أمم أفريقيا الماضية.