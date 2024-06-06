تصفيات كأس العالم: تونس تنفرد بصدارة مجموعتها بالفوز على غينيا الاستوائية

وأصبح لدى فريق المدرب منتصر الوحيشي تسع نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بفارق نقطتين على ناميبيا في المركز الثاني قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل.

وظلت غينيا الاستوائية بلا نقاط لتتراجع للمركز الأخير بعدما قرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تجريدها من ست نقاط حصلت عليها في أول مباراتين بسبب مشاركة المهاجم إميليو نسوي مع المنتخب بشكل غير قانوني.