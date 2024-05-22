صفقات الظل تنقذ الهلال والنصر السعوديين

كان الصيف الماضي جنونيًا في الدوري السعودي فيما يخص الصفقات التي انتقلت إلى دوري روشن للمحترفين.

بين تلك الصفقات بكل تأكيد كان هناك أسماء لامعة خطفت كل الأنظار، وفي الوقت نفسه بعض الأسماء الأقل لمعانًا، والتي لم يركز الكثير معها.

دعونا من الأسماء اللامعة التي لفتت الأنظار مثل نيمار وكريم بنزيما وغيرهما، دعونا ننظر إلى الأسماء الأخرى التي لم يتوقع الكثير من الجماهير والنقاد أن تعطي الإضافة نفسها فأجادت وقدمت ما هو أفضل.

حديثنا سيكون عن صفقات انضمت إلى الهلال والنصر ومنحت الفريقين فرصة للتنافس حتى اللحظة الأخيرة على كل البطولات المتاحة، وإن كان التأثير في صفوف الزعيم أكبر بصفته بطل الدوري ووصل إلى مراحل متقدمة أكثر في دوري الأبطال بالنسبة للنصر.