ليس المركز الرابع.. مدرب توتنهام يكشف هدفه الحقيقي هذا الموسم

قال أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير بعد هزيمة فريقه اللندني 3-صفر أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه في المقام الأول يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة وإنه يفضل هذا الهدف على الحصول على مكان في المربع الذهبي في البطولة.

وبهذه الهزيمة أهدر توتنهام فرصة لتجاوز أستون فيلا والتقدم للمركز الرابع في الدوري الممتاز وظل في المركز الخامس بعد توقف رصيده عند 53 نقطة من 28 مباراة.

وردا على سؤال حول فرصة فريقه في الحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم وهو المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الأسترالي للصحفيين "لا أعتبر المركز الرابع جائزة. لا أريد الحصول على المركز الرابع في النهاية دون أن ننمو ونتطور كفريق..."

وأضاف بوستيكوغلو "سيكون المركز الرابع عظيمًا إذا شعرت أننا تطورنا كفريق وأننا نحقق شيئًا سيمنحنا النجاح في الموسم المقبل. لكن المركز الرابع ليس هدفنا...

"لو حصلنا على المركز الخامس في نهاية الموسم وشعرت بأننا أصبحنا فريقًا قادرًا على المنافسة والتحدي الموسم المقبل فإنني لن أشعر بخيبة أمل."

وسيلتقي توتنهام في الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز مع لوتون تاون المهدد بالهبوط السبت المقبل.