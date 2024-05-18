كرة يد.. ريمونتادا مثيرة للأهلي أمام الزمالك بنهائي الدوري

وتقام مباريات النهائي بنظام "البلاي أوف"؛ إذ يلتقي الفريقان في ثلاث مباريات لتحديد بطل الدوري هذا الموسم.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد استقر على أيام 17 و21 و24 موعدًا لمباريات "بلاى أوف" لنهائي دوري المحترفين للرجال بين الأهلي والزمالك. وتقام المباراة النهائية بين الفريقين على مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.