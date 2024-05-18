كرة يد.. ريمونتادا مثيرة للأهلي أمام الزمالك بنهائي الدوري
حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ريمونتادا قوية أمام غريمه الزمالك، وفاز بنتيجة (26-25) في الجولة الأولى لسلسلة "بلاي أوف"، لنهائي دوري المحترفين بالموسم الحالي.
وكان الشوط الأول انتهى لصالح الزمالك بفارق 4 أهداف، بنتيجة (18-14)، ولكن المارد الأحمر عدّل النتيجة في الشوط الثاني وفاز بفارق هدف.
وتقام مباريات النهائي بنظام "البلاي أوف"؛ إذ يلتقي الفريقان في ثلاث مباريات لتحديد بطل الدوري هذا الموسم.
وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد استقر على أيام 17 و21 و24 موعدًا لمباريات "بلاى أوف" لنهائي دوري المحترفين للرجال بين الأهلي والزمالك. وتقام المباراة النهائية بين الفريقين على مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.