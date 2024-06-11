أول ضحايا يورو 2024.. نجم برشلونة يغيب عن منتخب بلاده

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم غياب لاعب منتخب هولندا فرينكي دي يونغ عن كأس أمم أوروبا 2024، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكان نجم وسط برشلونة عاد الأحد إلى التدريبات الجماعية لمنتخب الطواحين قبل أسبوع واحد من أول مباراة له ضمن بطولة أوروبا 2024، بعد أن تمت دعوته من قبل المدرب رونالد كومن.

وقال الاتحاد الهولندي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن "فرينكي دي يونغ سيغيب رسميا عن يورو 2024؛ باعتبار أنه لا يزال يعاني من الكثير من المتاعب بسبب إصابته في الكاحل".

وتابع "منذ دخول دي يونغ إلى المعسكر التدريبي الهولندي، كان من الواضح أن مشاركته في يورو 2024 ستكون بمثابة سباق مع الزمن، وعلى الرغم من أنه كان من المأمول أن يكون جاهزا للعب خلال مرحلة المجموعات في بطولة أوروبا، إلا أن الفحص المقرر أمس واليوم أظهر أن الكاحل ليس مرنا بدرجة كافية بعد".

وكشف الاتحاد أن تعافي لاعب خط وسط برشلونة سيستغرق المزيد من الوقت، وبالتالي تقرر أن دي يونغ لن يلعب في بطولة أوروبا".