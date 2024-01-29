ألفونسو ديفيز يصدم ريال مدريد

صَدَم ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، ريال مدريد بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها راحته مع النادي الألماني، في ظل رغبة قوية من "الميرنغي" في ضمه لصفوفه.

وارتبط "ديفيز"، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع ارتباطه بعقد مع البايرن حتى 2025.

وكانت صحيفة "ماركا" ذكرت مؤخرًا أن ريال مدريد يُراقب ألفونسو ديفيز من أجل ضمه، رغم أن بايرن يبذل قصارى جهده لتجديد عقده، ويعرضون عليه أموالًا أكثر من الريال.