ألفونسو ديفيز يصدم ريال مدريد
صَدَم ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، ريال مدريد بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها راحته مع النادي الألماني، في ظل رغبة قوية من "الميرنغي" في ضمه لصفوفه.
وارتبط "ديفيز"، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع ارتباطه بعقد مع البايرن حتى 2025.
وكانت صحيفة "ماركا" ذكرت مؤخرًا أن ريال مدريد يُراقب ألفونسو ديفيز من أجل ضمه، رغم أن بايرن يبذل قصارى جهده لتجديد عقده، ويعرضون عليه أموالًا أكثر من الريال.
وذكرت التقارير، أن " اللاعب طلب الحصول على 13 مليون يورو سنويًّا بالإضافة إلى المكافآت، لكن مسؤولي النادي الألماني غير مستعدين لدفع هذا المبلغ".
فيما قال ألفونسو ديفيز في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "أشعر براحة شديدة مع بايرن ميونخ، أنا ألعب في فريق رائع، وهو من أفضل الأندية على الإطلاق في أوروبا".
وتوّج ديفيز بالعديد من الألقاب مع البافاري أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020، وشارك هذا الموسم مع فريقه في 17 مباراة بالدوري الألماني وسجل هدفًا وصنع 3 .
ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة.