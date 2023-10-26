نوير يتأهب للعودة للملاعب وعينه على يورو 2024
يفكر مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ في الكثير من المهام والأهداف بينما يستعد، وبعد غياب طويل استمر لنحو عام كامل، لعودة محتملة إلى الملاعب في مواجهة فريقه مع دارمشتاد في الدوري الألماني السبت المقبل.
وأصيب نوير (37 عامًا) بكسر في الساق أثناء تزلجه على الجليد خلال عطلة بعد خروج ألمانيا من الدور الأول في كأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وخضع لعملية جراحية بعد ذلك.
وعمل نوير بكل جدية للعودة للملاعب من جديد وشارك في جولات تدريبية مكثفة لتحقيق هذا الهدف.
لكنه لم يسافر مع فريقه إلى تركيا لمواجهة غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، كما لم تتحقق تكهنات وشائعات تحدثت عن إمكانية عودته لصفوف بايرن ميونخ في مباراته في الجولة الماضية في الدوري المحلي في مواجهة ماينز أيضًا.
ورفض توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تأكيد عودة نوير إلى التشكيلة في الجولة المحلية التالية، بينما يتوقع الحارس المخضرم العودة للملاعب سريعًا استعدادًا لخوض معركة جديدة تتمثل في استعادة مكانه في المركز الأول في قائمة حراس المرمى في المنتخب الألماني الأول قبل بطولة أوروبا 2024 على أرض بلاده.
وآخر مباراة في الدوري الألماني شارك نوير فيها كانت في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي قبل توجه المنتخب الألماني لخوض نهائيات كأس العالم في قطر.
وآخر مباراة تنافسية شارك فيها نوير كانت آخر مباراة لمنتخب بلاده في دور المجموعات في كأس العالم في مواجهة كوستاريكا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وظل نوير الحارس الأول لمنتخب ألمانيا طوال أكثر من 13 عامًا، لكن المركز الأول انتقل إلى مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني.
كما انتقلت شارة قيادة المنتخب الألماني من نوير إلى إيلكاي غوندوغان بينما أكد مدرب ألمانيا جوليان ناغلزمان أن شارة القيادة ستبقى مع لاعب الوسط حتى وإن عاد نوير للفريق.
وردًّا على سؤال حول إمكانية عودة نوير للتشكيلة قال توخيل الثلاثاء الماضي: "علينا الانتظار وسنرى.. علينا الحديث إلى نوير عن هذا الأمر. من الواضح أنه يريد اللعب".
وعودة نوير لتشكيلة بايرن ميونخ تعني عودة الحارس المخضرم سفين أولرايش إلى مكانه السابق كحارس احتياطي للفريق رغم تألقه خلال غياب نوير.
وقال أولرايش الأسبوع الماضي: "التواجد على أرض الملعب يكون رائعًا دومًا. هذا واضح. لكن دوري هنا في بايرن ميونخ واضح أيضا. فعندما يكون مانويل لائقًا للمشاركة فإنه سيلعب".
وفاز النادي البافاري في المباريات الثلاث التي خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن كما إنه لم يخسر في الدوري الألماني هذا الموسم.
وحاليًّا يحتل المركز الثالث بين فرق البطولة المحلية برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر باير ليفركوزن بينما يتخلف بنقطة واحدة عن شتوتغارت الثاني.
وإذا فاز بايرن ميونخ على دارمشتاد الذي يحتل المركز الـ12 فإنه ربما يتقدم للمركز الأول مؤقتًا؛ لأن فريق الصدارة ليفركوزن الذي لم يخسر أيضًا هذا الموسم سيخوض مباراته في مواجهة فرايبورغ الأحد المقبل.
وسيخوض بروسيا دورتموند الذي جمع 20 نقطة أيضًا مباراته الأحد المقبل وستكون في مواجهة إينتراخت فرانكفورت.