نوير يتأهب للعودة للملاعب وعينه على يورو 2024

يفكر مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ في الكثير من المهام والأهداف بينما يستعد، وبعد غياب طويل استمر لنحو عام كامل، لعودة محتملة إلى الملاعب في مواجهة فريقه مع دارمشتاد في الدوري الألماني السبت المقبل.

وأصيب نوير (37 عامًا) بكسر في الساق أثناء تزلجه على الجليد خلال عطلة بعد خروج ألمانيا من الدور الأول في كأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وخضع لعملية جراحية بعد ذلك.

وعمل نوير بكل جدية للعودة للملاعب من جديد وشارك في جولات تدريبية مكثفة لتحقيق هذا الهدف.