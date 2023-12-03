غضب عارم من هالاند على حكم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (فيديو وصور)

وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمباراة الثالثة على التوالي، عقب تعادله 3 - 3 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ14 للمسابقة.

وفقد هالاند أعصابه خلال المباراة، ففي الدقيقة الأخيرة كانت هناك هجمة خطيرة لصالح مانشستر سيتي وكانت الكرة في حالة انفراد، ولكن قرر الحكم سيمون هوبر إيقافها، لاحتساب ضربة حرة لصالح السيتي، ولم يطبق القانون بإتاحة الفرصة.

ولم يتمالك هالاند أعصابه، إذ انفعل بشدة على الحكم سيمون هوبر، وقام بالصراخ في وجهه بسبب عدم إتاحة الفرصة.

ولم يكتفِ هالاند بذلك، فقد وجه السباب للحكم بعد نهاية المباراة بألفاظ نابية.

‏وقال طارق الجلاهمة، المحلل بشبكة (beIN SPORTS)، إنه لا يوجد أي مبرر للحكم لإلغاء هجمة هدف للسيتي.

وأضاف: "القانون يقول لا بد من إتاحة الفرصة للاعب.. وحكم المباراة لم يطبق القانون.. هناك أشياء غريبة تحدث من حكام البريميرليغ".