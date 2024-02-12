هل رفض ميدو انتقال أوسيمين إلى الزمالك؟ (فيديو)
رد الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، على التقارير التي أشارت إلى رفضه سابقا فكرة انتقال فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي الإيطالي، إلى الفريق الأبيض قبل عدة مواسم.
وشهد عام 2015، تتويج منتخب نيجيريا بلقب كأس العالم للناشئين وحصد أوسيمين وقتها جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف.
وكان أوسيمين يلعب وقتئذٍ في إحدى الأكاديميات النيجيرية المعمورة؛ وهو ما دفع إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك الأسبق ومدرب نيجيريا آنذاك، لترشيحه لمسؤولي القلعة البيضاء، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية سابقة.
وأشارت عدة تقارير أخيرا إلى أن "ميدو"، مدرب الزمالك وقتها، رفض فكرة التعاقد مع أوسيمين وفضّل عليه الزامبي إيمانويل مايوكا.
وقال "ميدو" في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "بعضهم يقول إن أمونيكي عرض على الزمالك انتقال أوسيمين، وأنا من رفضت ذلك وقت تدريبي للفريق.. هذا كذب غير طبيعي".
وأضاف: "بعضهم يختلق القصص.. قد يكون أمونيكي عرض أوسيمين على الزمالك، لكنني لم أكن المدرب حينها".
وتابع: "لم أسمع عن أوسيمين في حياتي قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي.. بعضهم يضع اسمي في جملة مفيدة، لأنها (قصة بتبيع حلو) ولكن هذا كذب سخيف ودوري إيضاح الحقيقة".
وتوج أوسيمين أخيرا بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، متفوقا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأصبح الهداف النيجيري أحد أفضل اللاعبين في العالم منذ الموسم الماضي، الذي قاد فيه نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي.