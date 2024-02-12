هل رفض ميدو انتقال أوسيمين إلى الزمالك؟ (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، على التقارير التي أشارت إلى رفضه سابقا فكرة انتقال فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي الإيطالي، إلى الفريق الأبيض قبل عدة مواسم.

وشهد عام 2015، تتويج منتخب نيجيريا بلقب كأس العالم للناشئين وحصد أوسيمين وقتها جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف.

وكان أوسيمين يلعب وقتئذٍ في إحدى الأكاديميات النيجيرية المعمورة؛ وهو ما دفع إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك الأسبق ومدرب نيجيريا آنذاك، لترشيحه لمسؤولي القلعة البيضاء، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية سابقة.

وأشارت عدة تقارير أخيرا إلى أن "ميدو"، مدرب الزمالك وقتها، رفض فكرة التعاقد مع أوسيمين وفضّل عليه الزامبي إيمانويل مايوكا.