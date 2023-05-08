ترتيب الدوري السعودي.. النصر يتعادل مع الخليج (فيديو)

تعادل نادي النصر مع ضيفه الخليج 1/1، اليوم الإثنين، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الخليج البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة الرابعة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الإسباني ألفارو غونزاليس للنصر في الدقيقة 17 من ضربة رأس بعد ضربة حرة لعبها عبدالرحمن غريب.