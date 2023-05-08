ترتيب الدوري السعودي.. النصر يتعادل مع الخليج (فيديو)
تعادل نادي النصر مع ضيفه الخليج 1/1، اليوم الإثنين، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الخليج البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة الرابعة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل الإسباني ألفارو غونزاليس للنصر في الدقيقة 17 من ضربة رأس بعد ضربة حرة لعبها عبدالرحمن غريب.
ويملك النصر 57 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له 4 مباريات، وقد تعادل الفريق للمرة السادسة، في حين فاز 17 مرة، وخسر 3 مرات.
في حين يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 59 نقطة من 25 مباراة، ويلعب في وقت لاحق مع أبها.
أما الخليج فحصد 24 نقطة من 26 مباراة في المركز الـ14.
وفي مباراة ثانية تغلب الوحدة 2/1 على العدالة.
تقدم عبدالكريم يودا للوحدة في الدقيقة 45+2، وتعادل بوريس غودال للعدالة في الدقيقة 59، وسجل أنسيلمو دي مورايس هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 90+4.
ولحساب الجولة الـ26 يلعب التعاون مع الرائد، والفيحاء مع الفتح غدا الثلاثاء، في حين يلعب الباطن مع الطائي يوم الأربعاء، والشباب مع الاتفاق يوم الأحد.
وفي آخر 4 جولات من المقرر أن يلعب النصر مع الطائي والشباب والاتفاق والفتح.