ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتلقى هزيمة ثقيلة من فولهام
وجه فولهام ضربة قوية لآمال ضيفه توتنهام
وجه فولهام ضربة قوية لآمال ضيفه توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز بفضل ثنائية المتألق رودريغو مونيز ليمنح الفريق فوزا رائعا 3-صفر على استاد "كرافن كوتيدغ"، اليوم السبت.
وكان بوسع توتنهام تجاوز أستون فيلا للمركز الرابع في الترتيب في حال فوزه لكن باستثناء فترة قصيرة قبل الاستراحة كان أداء الفريق ضعيفا ولم يكن لديه سوى القليل من الشكوى.
وافتتح مونيز التسجيل في الدقيقة 42 وسجل مرة أخرى بعد مرور ساعة بقليل ليحسم الفوز على توتنهام بعد أن ضاعف ساسا لوكيتش تقدم فولهام في بداية الشوط الثاني.
وأكمل هذا الفوز ثنائية رائعة لفولهام على أرضه على حساب توتنهام بعد أن أخرجه أيضا من كأس الرابطة.
وظل توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل فولهام المركز 12 برصيد 38 نقطة من 29 مباراة.