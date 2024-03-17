ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتلقى هزيمة ثقيلة من فولهام

وجه فولهام ضربة قوية لآمال ضيفه توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز بفضل ثنائية المتألق رودريغو مونيز ليمنح الفريق فوزا رائعا 3-صفر على استاد "كرافن كوتيدغ"، اليوم السبت.

وكان بوسع توتنهام تجاوز أستون فيلا للمركز الرابع في الترتيب في حال فوزه لكن باستثناء فترة قصيرة قبل الاستراحة كان أداء الفريق ضعيفا ولم يكن لديه سوى القليل من الشكوى.