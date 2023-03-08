شيء يتحدى المنطق.. الأرقام تكشف لغزا حول فينيسيوس جونيور

وحصل فينيسيوس تقريبا على ضعف الذي حصل عليه أكثر لاعبين اثنين في ريال مدريد، وهما ناتشو وإدواردو كامافينغا، وكلاهما معا حصلا على ست بطاقات.

وفي الوقت نفسه هو اللاعب الذي تعرض لأكبر الأخطاء في الدوري حتى الآن هذا الموسم برصيد 78 خطأ بفارق 18 خطأ أكثر من اللاعب التالي إيسي لاعب رايو فاليكانو.

وإذا استمر الدولي البرازيلي بنفس هذا المعدل من الإنذارات في حال مشاركته في جميع المباريات الـ 14 المتبقية هذا الموسم، سوف ينهي الموسم بحوالي 125 خطأ ليقترب من الرقم القياسي في عدد الأخطاء في الدوري عبر التاريخ.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن خصوم ريال مدريد يستخدمون مجموعة متنوعة من التكتيكات المختلفة لإيقاف فينيسيوس سواء عبر الركل أو محاولة إيقافه بإسقاطه، مع استخدام كافة الوسائل الجسدية والنفسية ضده طوال المباراة.

ويوم الأحد الماضي، غادر فينيسيوس استاد فيلامارين ببطاقة صفراء للاحتجاج على أحد قرارات الحكم، في حين أن أحد اللاعبين الذين كلفوا بمراقبته، جيرمان بيزيلا، لم يحصل على أي إنذار على الرغم من أن ثلاثة التحامات مع الدولي البرازيلي يمكن اعتبارها سببا في الإنذار.

وبالنسبة لحكام المباريات، فإن الموضوع الأساسي هو يأس فينيسيوس عند الاحتجاج ويستحق الحصول على إنذار. ويبدو أن بعض الحكام يسعدون عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مهاجم ريال مدريد عندما يلعب الفريق بعيدًا عن ملعبه.

وجاءت آخر أربع بطاقات صفراء في الدوري، بما في ذلك إنذار يوم الأحد الماضي، عندما كان ريال مدريد يسعى لتحقيق الفوز. والبطاقات الصفراء السبع التي حصل عليها في الدوري، جاء خمس منها في الشوط الأول وهذا له معنى مهم.