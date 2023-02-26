بروسيا دورتموند يغري بيلينغهام بعقد جديد يبقيه بعيدا عن أنظار الكبار
يشعر بروسيا دورتموند "بالارتياح" بشأن مستقبل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، على الرغم من أن المحادثات بشأن عقد جديد مع متصدر البوندسليغا الجديد لم تتم بعد.
ومن المتوقع أن يبدأ الشاب المراهق في إثارة رغبة أكبر أندية أوروبا، في وقت لاحق من هذا العام، حيث يحاول ليفربول ومانشستر سيتي استدراجه للعودة إلى إنجلترا بعد ثلاثة مواسم وينافسهما في ذلك ريال مدريد.
ويأمل ليفربول أن يكون في مقدمة قائمة الانتظار للاعب البالغ من العمر 19 عامًا.
ويمكن القول إن اهتمام يورغن كلوب بالدولي الإنجليزي الشاب واضح لأن المدير الفني الألماني يضع خططًا لإصلاح خط وسطه ويسعى للتخلص من لاعبين مثل أليكس أوكسليد-تشامبرلين ونابي كيتا.
ومع ذلك، لم يستسلم دورتموند لفقدان أحد أبرز لاعبيه، الذي تعاقد معه من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2020.
لكن المدير الرياضي سيباستيان كيل يصر على أن الطرفين لم يجريا محادثات رسمية بعد بشأن تمديد عقد بيلينغهام الحالي والذي ينتهي في عام 2025.
وقال لمحطة "ZDF" الألمانية: "أحاول التجديد معه لعام إضافي. لماذا لا؟ جود لاعب بارز. لم تكن هناك أي محادثات حتى الآن، كلنا مرتاحون للغاية حيال ذلك".
وبحسب "ZDF"عرض دورتموند الجديد لبيلنغهام يضاعف راتبه ليصبح 15 مليون يورو.
ودورتموند حاليًا هو الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا الذي فاز بجميع مبارياته في عام 2023.
وانتصاره 1/0 على هوفنهايم، أمس السبت، دفع فريق المدير الفني إدين تيرزيتش إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني، قبل مواجهة بايرن ميونخ مع يونيون برلين.
وأضاف كيل: "لاحظت أن شيئًا ما ينمو بالفريق. على سبيل المثال كان كريم أديمي بحاجة إلى وقت وعقلية جديدة للوصول إلى البوندسليغا بمتطلباته العالية. نرى تطورًا إضافيًا واضحًا للاعبين وفي الفريق".
وتأتي تعليقات كيل بعد أيام فقط من إصدار كلوب صرخة قوية لملاك ليفربول قبل فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المدرب الألماني للصحفيين: "لن يكون مفيدا (إذا لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا). المال دائمًا له تأثير. لكن هذا لا يمكن أن يكون ذا تأثير كبير. بالطبع إنه مؤثر ولكن هذا الصيف يجب أن نشتري لاعبين بالتأكيد".
وأوضح: "أنا أسف لأنني لا أستطيع ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، لكننا نقاتل من أجل ذلك ولم ينته الأمر بعد. لكنه صعب وسيتم حسم ذلك في وقت متأخر. علينا أن نبدأ العمل في وقت مبكر قبل أن نعرف مركزنا في نهاية الموسم وتحديد مدى مشاركتنا في دوري الأبطال. هذه الأمور واضحة".