بروسيا دورتموند يغري بيلينغهام بعقد جديد يبقيه بعيدا عن أنظار الكبار

يشعر بروسيا دورتموند "بالارتياح" بشأن مستقبل الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، على الرغم من أن المحادثات بشأن عقد جديد مع متصدر البوندسليغا الجديد لم تتم بعد.

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب المراهق في إثارة رغبة أكبر أندية أوروبا، في وقت لاحق من هذا العام، حيث يحاول ليفربول ومانشستر سيتي استدراجه للعودة إلى إنجلترا بعد ثلاثة مواسم وينافسهما في ذلك ريال مدريد.

ويأمل ليفربول أن يكون في مقدمة قائمة الانتظار للاعب البالغ من العمر 19 عامًا.