إصابة جديدة تضرب ألفونسو ديفيز
تعرَّض الكندي ألفونسو ديفيز لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام ماينز، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "أليانز أرينا"، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الألماني.
وخلال أحداث المباراة تعرض ديفيز لإصابة في وجهه بعد تدخل من فيدمير، لاعب ماينز، ليغادر الملعب مصابًا ويحل مكانه البرتغالي رافائيل جيريرو، ودخل على الفور إلى غرفة تبديل الملابس برفقة طبيب الفريق بيتر أوبلاكر.
وعانى ديفيز، مؤخرًا، من إصابة أبعدته لثلاث مباريات في الدوري، أمام باير ليفركوزن وبوخوم ولايبزيغ، قبل أن يشارك في الجولة الماضية أمام فرايبورغ لمدة 26 دقيقة.
ومن المقرر أن يعلن النادي عقب المباراة عن التشخيص الرسمي لإصابة اللاعب والمدة المتوقعة لغيابه.
وقبل المواجهة، بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن.
ويمتلك ديفيز عقد مع فريق بايرن ميونخ، ينتهي في صيف 2025، حيث ارتبط اللاعب بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد.
ويسعى بايرن إلى الاستفادة ماديًا من ألفونسو ديفيز، خاصة مع علم الإدارة باهتمام كبار الأندية باللاعب.