إصابة جديدة تضرب ألفونسو ديفيز

تعرَّض الكندي ألفونسو ديفيز لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام ماينز، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "أليانز أرينا"، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الألماني.

وخلال أحداث المباراة تعرض ديفيز لإصابة في وجهه بعد تدخل من فيدمير، لاعب ماينز، ليغادر الملعب مصابًا ويحل مكانه البرتغالي رافائيل جيريرو، ودخل على الفور إلى غرفة تبديل الملابس برفقة طبيب الفريق بيتر أوبلاكر.